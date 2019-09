Spaccio nel centro storico: finisce nei guai anche un acquirente

I Carabinieri della stazione della Maddalena hanno arrestato uno spacciatore di hashish in vico Largo nel centro storico di Genova e hanno denunciato a piede libero un acquirente per favoreggiamento perché, durante gli accertamenti, si è rifiutato di fornire informazioni ai militari.

Lo spacciatore, un 20enne originario del Gambia, è stato sorpreso a vendere due grammi di droga a un 41enne e, in seguito alla perquisizione perseonale, è stato trovato in possesso di altri 12 grammi di hashish.

L'uomo, noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, è stato arrestato e processato per direttissima mentre l'acquirente, oltre a essere segnalato come assuntore, è stato come detto denunciato a piede libero per il suo comportamento nei confronti dei carabinieri.