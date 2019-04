Sorpreso nei vicoli a spacciare eroina, 41enne in manette

Nel pomeriggio di venerdì 5 aprile 2019 in vico Largo, un genovese di 41 anni, gravato di pregiudizi di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della Maddalena, in servizio nel centro storico unitamente ai colleghi della compagnia intervento operativo di Firenze.

L'uomo è stato notato cedere una dose di eroina in cambio di una manciata di euro a un 33enne, che sarà segnalato alla prefettura quale assuntore. Perquisito, è stato trovato in possesso di altri tre grammi circa della stessa sostanza, sequestrati insieme al denaro.

Questa mattina è stato processato con rito direttissimo.