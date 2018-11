La battaglia di Vialli contro il cancro: «Sto bene, ma non so come finirà la partita»

Ha vinto tante battaglie sul rettangolo verde, ma Gianluca Vialli ha combattuto, e sta ancora combattendo, la più difficile. La battaglia contro il cancro. L'ex calciatore di Sampdoria e Juventus, ma anche della nazionale azzurra, oggi 54enne, ha raccontato per la prima volta al Corriere della Sera la malattia contro la quale ha dovuto lottare, come riportato anche dall'edizione nazionale di Today.

Vialli, uno dei principali protagonisti dei grandi successi nazionali e internazionali della Sampdoria, a cavallo tra anni '80 e 90', ha parlato per la prima volta la sua malattia, sulla quale finora aveva tenuto il massimo riserbo: «Giravo con un maglione sotto la camicia, perché gli altri non si accorgessero di nulla, per essere ancora il Vialli che conoscevano. Poi ho deciso di raccontare la mia storia e metterla in un libro». Libro intitolato "Goals. 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficili" che è stato pubblicato da Mondadori.

L'ex attaccante della Sampdoria ha raccontato i diversi step che lo hanno portato verso la guarigione, dall'intervento alla chemioterapia, fino alla radioterapia terminata da circa un anno, poi ha precisato: «Sto bene, anzi benissimo, sono tornato ad avere un fisico bestiale, ma non ho ancora la certezza di come finirà la partita».