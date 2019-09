Pluviale si stacca dal viadotto Bisagno e finisce al suolo

C'è preoccupazione fra i residenti della zona delle Gavette, al di sotto del viadotto autostradale Bisagno sull'A12. E l'apprensione non è casuale visto che questa mattina è caduto un pezzo di pluviale dal ponte, compiendo un volo di circa settanta metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale e tecnici di Autostrade. Dopo alcune verifiche, l'area non è stata transennata. Il mese scorso erano caduti calcinacci e a fine agosto due auto, che stavano percorrendo il viadotto, hanno subito danni a causa di giunto rimasto scoperto.

Il viadotto Bisagno rientra nell'elenco di quelli monitorati dalla guardia di finanza nell'ambito dell'inchiesta bis, nata dopo il crollo di ponte Morandi, in cui tecnici e dirigenti risultano indagati perché avrebbero falsificato i report sullo stato di alcuni ponti.

La replica di Autostrade

In merito alla segnalazione di alcuni residenti della zona delle Gavette rispetto alla caduta di alcuni calcinacci dal viadotto Bisagno sulla A12, Autostrade precisa che le immediate verifiche effettuate dai tecnici della Direzione di Tronco di Genova hanno rilevato lo sganciamento di un gomito di plastica di un pluviale per lo scolo dell'acqua piovana, distaccatosi probabilmente a causa del maltempo odierno e del forte afflusso di acqua. È prevista già per domani mattina la sostituzione del pezzo in plastica (foto qui sotto). Il viadotto, monitorato e mantenuto con regolarità, è assolutamente sicuro e non presenta alcuna anomalia che ne influenzi il comportamento statico.

