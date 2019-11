Verifiche sulla staticità dei viadotti Bisagno e Sori

Dopo le decisioni della procura a proposito dei due viadotti sull'autostrada A26, che hanno spinto Autostrade a chiudere al transito il Fado e il Pecetti, proseguono le verifiche su altri due ponti del nodo genovese, il Bisagno e il Sori. La relazione non è ancora stata depositata in procura, ma anticipazioni rivelano di possibili segni di corrosione, dovuti a infiltrazioni d'acqua.

Problema analogo a quello che ha portato alla chiusura del Fado e del Pecetti. Non è azzardato dunque ipotizzare provvedimenti simili per Bisagno e Sori in modo da procedere con ulteriori verifiche sulla stabilità di piloni e altre parti delle strutture. Nelle prossime ore una ventina di persone dovrebbe ricevere l'avviso di iscrizione nel registro degli indagati.

Ci sono novità anche per quanto riguarda la circolazione: questa mattina alle 11 riapre una carreggiata dell'autostrada A6 Torino-Savona. Questo permetterà di alleggerire il traffico su A7 e A26.

La situazione delle autostrade è stata anche oggetto di un'interrogazione in consiglio comunale giovedì 28 novembre 2019. «Autostrade ha affidato il monitoraggio a ditte esterne e abbiamo chiesto di poter vedere anche noi i report che produranno»», ha detto l'assessore Pietro Piciocchi.