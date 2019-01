Chiuse corso Perrone a via Siffredi, weekend difficile per il traffico

Da una parte corso Perrone, dall'altra via Siffredi, entrambe vie molto trafficate e utilizzate per chi deve spostarsi tra ponente e levante o dal centro città verso la Valpolcevera e viceversa: da sabato, in orari e per tempi diversi, per entrambe scatta la chiusura, e il timore è che le ripercussioni sul traffico siano massicce, sopratutto dopo il delicato equilibrio raggiunto nelle ultime settimane, complice anche lo sciopero della Municipale.

La prima a chiudere, alle 6 di sabato mattina, è stata corso Perrone, nel tratto compreso tra il civico 74 rosso e via dei Laminatoi: obiettivo, consentire agli operai delle ditte incaricate della demolizione di ponte Morandi di effettuare prove di carico sul troncone ovest in vista dell'inizio della demolizione vera e propria. Non è chiaro, ancora, quando la strada verrà riaperta: «Sino a cessate esigenze», ha fatto sapere il Comune, ma in tanti già si chiedono cosa accadrà alla viabilità quando si inizieranno a tagliare sezioni di ponte e a calarle al suolo, lavorando proprio sopra corso Perrone.

L'altra chiusura, ugualmente impattante sulla viabilità cittadina (anzi di più, visto che con la chiusura di corso Perrone i residenti della Valpolcevera avevano in qualche modo imparato a convivere), è quella di via Siffredi, che resterà off limit dalle 23.59 di sabato 12 gennaio alle 6 della mattina di lunedì 14, per dare modo a un'altra squadra di operai - questa volta di Delta Lavori, cui Sviluppo Genova ha affidato il cantiere - di abbattare quanto resta della rampa nord che porta all'autostrada e preparare l'innesto per completare l'ultima parte della nuova rampa, quella che collega la Guido Rossa al casello di Genova Aeroporto.

Conseguenza diretta, la giornata di domenica sarà sicuramente molto difficile per chi vorrà attraversare la città da un capo all'altro o dirigersi verso la Valpolcevera evitando l'autostrada. Di seguito, i percorsi alternativi per la chiusura di via Siffredi (qui il dettaglio con le variazioni del servizio pubblico):

- Per chi proviene da ponente e viaggia verso levante: tutto il traffico privato e il servizio di trasporto pubblico saranno dirottati sulla nuova via della Superba. Pertanto i veicoli diretti verso Levante per bypassare il blocco stradale dovranno, tramite la rampa che si imbocca da via Albareto, proseguire in direzione Aeroporto e percorrere via della Superba fino alla rotatoria di San Giovanni d’Acri da dove potranno proseguire per tutte le direzioni. I mezzi di trasporto pubblico, giunti fino alla rotatoria di San Giovanni d’Acri, tornano verso piazza Savio e riprendono il percorso su via Cornigliano.

- Per chi proviene da levante e viaggia verso ponente: i veicoli provenienti dalla strada Guido Rossa e Via Cornigliano saranno dirottati sulla rampa di ingresso all’autostrada da dove potranno imboccare l’autostrada o, tramite il sovrappasso che conduce alla collina di Erzelli, riprendere in discesa la rampa che conduce a ponente verso Sestri.

Il collegamento tra Sestri e la Valpolcevera in entrambe le direzioni è garantito anche attraverso Borzoli.

Via della Superba continuerà ad assorbire il transito del traffico pesante in entrambe le direzioni, che nelle giornate di sabato e domenica è comunque molto ridotto rispetto ai giorni feriali.