Auto di lusso bloccano pista ciclabile in centro

Torna a far parlare di sè la pista ciclabile in via XX Settembre e il nodo più complesso rimane quello antistante l’hotel Bristol.

Questo pomeriggio, sabato 29 giugno, alcuni ospiti dell'hotel hanno parcheggiato sulla corsia riservata alle bici e l'infrazione ha creato non pochi disagi ai ciclisti che stavano percorrendo la strada verso De Ferrari.

Il lettore Maurizio Dall'Oro denuncia a Genova Today la pericolosità della situazione: «Oltre al divieto in sè - spiega il cittadino - si è formato un crocchio di persone intorno alle macchine e io sono stato costretto a invadere la corsia opposta».