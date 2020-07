Via XX Settembre, ladro seriale aggredisce vigilante: arrestato

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dopo avere aggredito l’addetto alla sorveglianza di un negozio di abbigliamento di via XX Settembre in cui aveva appena rubato alcuni capi.

Il 23enne aveva staccato le placche antitaccheggio e si era diretto verso l’uscita senza pagare gli abiti presi dagli scaffali (95 euro circa il valore). L’allarme però è scattato lo stesso, e un vigilante è intervenuto per fermarlo. Il giovane si è quindi scagliato contro di lui nel tentativo di scappare, ma è stato bloccato anche grazie all’intervento di una volante del Commissariato Prè, arrivata nel giro di pochi minuti.

I poliziotti hanno quindi arrestato il giovane, che era già stato denunciato lo scorso 7 luglio sempre per un furto in un negozio di via XX Settembre: sarà processato per direttissima nella mattinata.