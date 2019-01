Lavori in corso, niente acqua al Lagaccio

Iren Acqua ha comunicato che, a causa di lavori connessi al rinnovamento delle reti in ghisa grigia, il giorno giovedì 31 Gennaio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 16.30, sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate in alcune vie della zona del Lagaccio.

Niente acqua quindi in via Venezia, salita Angeli (solo a uno dei due tubi presenti nella via), via Digione, via Federico Alizeri, vico chiuso del Portico, via San Fermo, piazza Raffaele Sopranis, via G. Ratti e via Buonvicini.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente