Lavori di manutenzione, niente acqua nella zona di via Venezia

A causa di alcuni lavori di manutenzione Iren Acqua comunica che lunedì 17 Febbraio 2020 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 sarà sospesa l'erogazione idrica in alcune vie nella zona di via Venezia.

Niente acqua quindi in via Venezia, ma anche tra via Federico Alizeri e piazza Raffaele Sopranis.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.