Nuovo ponte, via Trenta Giugno chiude in vista del varo della maxi campata

Procedono i lavori nel cantiere per la ricostruzione del ponte di Genova in vista del varo della prima "maxi campata" da 100 metri, previsto per venerdì 7 febbraio.

Proprio per il varo del concio della pila 9, operazione propedeutica al successivo varo, via Trenta Giugno resta chiusa nel primo pomeriggio. La chiusura era prevista in mattinata, ma è slittata di qualche ora.

Il traffico sarà interdetto per circa un'ora, regolato da pattuglie di Polizia Locale presenti sul posto. Il concio, del peso di 100 tonnellate, sarà sollevato con una maxi gru cingolata.

Il maxi impalcato sarà sistemato tra la pila 8 e la pila 9.