Via Sestri, crollano pezzi di cornicione sulla zona pedonale

Stamattina, venerdì 4 maggio 2018, poco dopo le ore 8 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sestri dove alcuni residenti avevano segnalato la caduta di alcuni pezzi di cornicione sulla zona pedonale della via. Fortunatamente non stava passando nessuno al momento del crollo e non ci sono stati feriti.

I vigili del fuoco sono intervenuti transennando la zona interessata dal crollo per effettuare i controlli del caso e scongiurare ulteriori distacchi.