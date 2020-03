Ruba un paio di occhiali, poi minaccia il proprietario e un amico con una bottiglia rotta

Ha sottratto un paio di occhiali a un coetaneo genovese, e quando lui gli ha chiesto di restituirli gli si è scagliato contro con una bottiglia rotta, minacciando anche l’amico che era con lui.

È successo martedì mattina poco prima delle 7 in via San Luca, protagonista un 23enne originario del Gambia. I poliziotti delle volanti sono intervenuti su segnalazione di una rissa, e al loro arrivo hanno trovato i tre giovani che litigavano, uno dei quali con in mano un coccio di bottiglia.

Gli agenti lo hanno bloccato e disarmato, e si sono fatti riferire quanto accaduto, chiamando poi un’ambulanza per l’amico del giovane genovese, ferito a una mano. L’aggressore, irregolare sul territorio nazionale, è stato prima portato in questura e poi arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.