Via Roma, crolla cornicione: sfiorati passanti

Un grande spavento, ma fortunatamente nessun ferito, nel pomeriggio di giovedì in via Roma per il crollo di parte della tenda di un negozio di abbigliamento e di parte del cornicione di marmo cui era ancorata.

L'incidente intorno alle 17, quando uno dei dipendenti del negozio è uscito proprio per regolare la tenda: nel giro di pochi istanti il cornicione ha ceduto e i pezzi sono precipitati al suolo mancando di pochi centimetri sia il lavoratore sia alcuni passanti che in quel momento si trovavano nella via dello shopping del centro.

Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Locale per regolare il traffico, interrotto per consentire le operazioni di messa in sicurezza.