Via Porro riaperta il 12 agosto, l’annuncio di Bucci

Il Sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha annunciato, a margine della presentazione del progetto di riqualificazione della Darsena, la riapertura di via Porro al traffico.

«Questa è sicuramente una buona notizia - ha commentato Bucci -, riaprirà lunedì 12 agosto alle ore 17 al transito veicolare. Solamente nella fascia di orario compresa tra le 22 di sera e le 6 del mattino sarà chiusa per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate per rispettare il sonno di chi deve dormire lì».

Riapertura Corso Perrone, Bucci: «Tra il 14 e il 15 agosto»

Per quello che riguarda invece la chiusura di corso Perrone prolungata dalle ore 7 alle ore 21 tra venerdì 9 e lunedì 12 agosto il sindaco di Genova ha spiegato che si tratta di una scelta dettata dalle modalità di demolizione delle pile 1 e 2: «Le ruspe non possono lavorare di notte perche per la demolizione è necessario salire su un pendio. Dobbiamo prenderci tutte le ore di luce possibile in modo da garantire l’apertura per il rientro dalle ferie: tra il 14 e il 15 contiamo di riaprire anche corso Perrone».