Viabilità, il sindaco Bucci: «Via Porro riaperta entro la prima settimana di agosto»

In attesa di via Fillak, potrebbe essere via Porro la prossima strada a venire aperta in Valpolcevera: ad annunciarlo il sindaco Marco Bucci, che della riapertura della strada chiusa dopo il crollo del ponte Morandi, il 14 agosto 2018, aveva già discusso anche con i residenti della zona nel corso di un incontro che si era tenuto lunedì sera.

«Contiamo di aprire il bypass di via Porro entro la prima settimana di agosto», ha detto il sindaco-commissario a margine della visita del vicepremier Matteo Salvini a Genova, martedì mattina. L’obiettivo è «avere di nuovo un collegamento fondamentale tra Certosa e Sampierdarena, interrotto dal giorno dell'implosione».

Il riferimento, come detto, è a via Fillak, temporaneamente aperta e poi richiusa dallo scorso 28 giugno per l’implosione delle pile 10 e 11. Strada in cui a oggi sono presenti anche i detriti dell’implosione, che il sindaco-commissario vorrebbe riutilizzare per diverse opere cittadine, in primis il parco urbano che sorgerà sotto il nuovo ponte e il ribaltamento a mare di Fincantieri: «Proverò a negoziare e spiegare perché è importante per Genova poter portare quei detriti direttamente a Fincantieri - ha detto in riferimento al parere dell’Ispra - senza doverli portare da un'altra parte e poi prendere altri detriti e portarli lì».