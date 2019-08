Accelerata per lo smaltimento dei detriti del Morandi, chiusure notturne per via Porro

Aperta con un by-pass lo scorso 13 agosto, via Porro torna off-limit in orario notturno per consentire la rimozione dei detriti che l'hanno invasa lo scorso 28 giugno, giorno in cui erano state fatte implodere le pile 10 e 11 del ponte Morandi.

Via Porro chiuderà dunque al traffico (anche a quello pedonale, garantito da un marciapiede realizzato appositamente) da domenica 25 a giovedì 29 agosto dalle 23 alle 5.

L’area interessata dalle lavorazioni sarà quella che si trova tra i due cancelli di cantiere, posti uno di fronte all’altro, dopo i civici numero 5 e 6.