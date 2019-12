Incendio in appartamento, palazzo invaso dal fumo: paura a Quezzi

Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito né gravi danni per l'incendio che è divampato sabato mattina in un palazzo di via Pinetti, a Quezzi.

Il denso fumo nero è uscito da un appartamento al piano interrato, e ha rapidamente invaso le scale. Sul posto, viste anche le numerose segnalazioni, diverse volanti della polizia, ambulanze e vigili del fuoco, che sono subito entrati in azione: una volta nell'appartamento hanno notato che l'incendio era partito dal cortocircuito di un televisore posizionato su un tavolino di legno, cui le fiamme avevano già attecchito, e lo hanno spento nel giro di pochi minuti.

Nessuno ha fatto ricorso alle cure mediche. Una donna, lievemente intossicata, ha chiesto aiuto ai pompieri che l'hanno accompagnata all'esterno per farla respirare meglio, e alla fine non è stata accompagnata in ospedale. Il proprietario di casa, al lavoro, è stato subito avvisato di quanto accaduto.,