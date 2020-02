Via Petrarca, posti moto dimezzati. Il Comune rassicura: «Soluzione temporanea»

Risveglio con sorpresa nel centro di Genova. Il posteggio per le moto di via Petrarca, dopo i lavori di asfaltatura terminati da Aster sembra essersi dimezzato per fare spazio al posteggio per i Taxi.

La striscia gialla dei posti riservati ai tassisti è comparsa nel lato che si trova sotto al palazzo della Regione, ma si tratta di una soluzione temporanea, come confermato dall'assessore alla Mobilità Matteo Campora che, raggiunto da GenovaToday ha spiegato: «Si tratta di una soluzione temporanea per procedere con l'asfaltatura delle strade adiacenti a piazza De Ferrari. Momentaneamente i taxi saranno posizionati dove c'erano i posteggi delle moto, ma al termine dei lavori nei cantieri la situazione tornerà quella di prima e saranno ripristinati i posteggi per le moto. Le tempistiche? Una quindicina di giorni».