Via Perlasca riapre a doppio senso

Oggi pomeriggio riapre via Perlasca. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Genova Marco Bucci. «Dopo mesi di lavoro per il ripristino totale della strada - rimasta danneggiata dal crollo di ponte Morandi - via Perlasca è pronta a tornare a servire il traffico della Valpolcevera», ha detto il Primo cittadino.

«Il cantiere è ormai ultimato e domani pomeriggio (oggi ndr.), questa importante arteria che collega Cornigliano con Trasta, sarà percorribile a doppio senso di marcia (con segnaletica orizzontale provvisoria)», ha spiegato il sindaco.

«Siamo quasi tornati alla normalità - conclude Bucci -, manca solo l'apertura del nuovo viadotto».󠁿