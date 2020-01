Appartamento in ristrutturazione, i ladri entrano e si portano via 7mila euro di attrezzi

Furto da 7mila euro in un appartamento in ristrutturazione di via Novella, al Cep.

I ladri sono entrati nell'abitazione durante il weekend, quando gli operai non erano al lavoro, spaccando il vetro di una finestra. Una volta all'interno si sono concentrati sugli attrezzi e gli utensili che erano stati lasciati nelle stanze in vista della ripresa dei lavori, il lunedì, e poi sono fuggiti.

Il furto è stato scoperto domenica mattina nel corso di un sopralluogo nell'appartamento. Sempre domenica mattina un furto simile è stato messo a segno nel capannone di una ditta di via Argine Polcevera, dove i ladri hanno portato via attrezzi da lavoro e un ipad, un bottino di circa 4mila euro.

Sabato notte, invece, "visita" in un'altra ditta di via Borzoli: in questo caso sono stati rubati soltanto un cellulare e alcuni pc, valore totale circa 2mila euro. Su tutti gli episodi indaga la polizia.