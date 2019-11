Il bus non si ferma, 51enne gli lancia contro una bottiglia e distrugge un vetro

Ha scagliato una bottiglia di vetro contro un bus della linea 270 che stava transitando in Valpolcevera, per protestare contro il rifiuto dell’autista di fermarsi nonostante che la fermata fosse ormai lontana.

È successo domenica intorno alle 19.30 in via Maritano, autore del gesto un 51enne. L’uomo ha fatto cenno all’autista del bus provando a fermarlo, e quando ha visto che il mezzo proseguiva la corsa ha lanciato la bottiglia che aveva in mano colpendo il portellone centrale e mandandolo in frantumi.

L’autista ha dovuto fermare la corsa e far scendere i passeggeri, poi ha chiamato la polizia. Sul posto gli agenti delle volanti, che hanno denunciato l’uomo per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.