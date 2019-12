Ladri in azione in via Luccoli, rubati due Rolex

Periodo di "iper attività", quello natalizio, per quanto riguarda i furti in appartamento. L'ultimo episodio nella notte tra lunedì e martedì in via Luccoli, un furto che ha fruttato come bottino due orologi Rolex.

La segnalazione è arrivata alla polizia intorno all'una e trenta della scorsa notte, a chiedere l'intervento delle volanti i proprietari dell'appartamento, che rientrati a casa hanno trovato la porta finestra forzata e l'appartamento a soqquadro.

Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo e raccolto la denuncia: oltre ai due preziosi Rolex, poco altro è stato portato via. Indagini sono in corso sul furto.