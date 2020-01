Accoltellamento in strada a Capodanno, identificato l’aggressore

Una lite banale, alimentata con tutta probabilità dall'alcol, che si è trasformata in un accoltellamento in piena regola. È successo in via Jori, a Certosa, la notte di Capodanno, e l'autore, secondo i carabinieri che hanno indagato sul caso, sarebbe un 39enne di origini marocchine rintracciato giovedì.

La vittima è anche lui un cittadino marocchino. Stando a quanto ricostruito dai militari della stazione di Rivarolo, i due la notte del 31 dicembre si trovavano in via Jori per i festeggiamenti del nuovo anno quando è scoppiata la lite. I toni si sono fatti sempre più accesi, e alla fine il 39enne ha estratto un coltello e ha colpito il rivale all'altezza dell'ascella sinistra. Poi la fuga, lasciando l'uomo sanguinante a terra.

Il ferito è stato accompagnato al Villa Scassi, dove è stato medicato e dimesso con 20 giorni di prognosi. I carabinieri hanno subito avviato le indagini, e ieri hanno rintracciato e denunciato il 30enne - pregiudicato e ufficialmente senza fissa dimora - per lesioni personali aggravate.