Si rompe un tubo in via Gramsci, disagi al traffico in zona Principe

Traffico e rallentamenti dalle prime ore di lunedì in via Gramsci per la rottura di un tubo dell’acqua avvenuta davanti alla Darsena, all'altezza del mercato.

Il guasto al tubo da 40 cm è avvenuto nella notte, riversando acqua sulla strada e costringendo Iren a intervenire immediatamente per liberare la strada.

In giornata verrà aperto il cantiere per lo scavo e la riparazione della tubatura, con conseguenze pesanti sulla circolazione in zona, congestionata soprattutto nelle ore di punta.