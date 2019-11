Droga e alcol alla guida: denunce, sequestri e patenti ritirate

Oltre 40 veicoli controllati, denunce e sequestri nella notte tra giovedì e venerdì in via Gramsci, dove gli uomini del reparto Sicurezza Urbana della polizia Locale insieme con i colleghi della Compagnia Pronto Impiego del comando provinciale di Genova della Guardia di Finanza hanno portato avanti un’operazione durata diverse ore finalizzata a contrastare l’uso di alcol e droga al volante.

Ai controlli ha partecipato anche Denil, una femmina di pastore tedesco in forze nelle Fiamme Gialle, che ha passato al setaccio le auto fermate in cerca di sostanze sospette.

In totale sono stati 12 gli uomini impiegati nel servizio (8 della Locale e 4 della Finanza) 45 le auto controllate: il bilancio è di una patente ritirata a un automobilista trovato ubriaco e drogato, una multa per veicolo non assicurato con il sequestro della macchina, una denuncia e due multe per guida in stato di ebbrezza e il sequestro di una dose di marijuana e di una di hashish.