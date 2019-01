Frigo di una pescheria prende fuoco, paura in via Galata

Incendio in via Galata poco prima delle ore 17. Le fiamme sono divampate all'interno della pescheria che fa angolo con il Mercato Orientale, molto probabilmente a causa del motore di un frigo che ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Nel negozio, chiuso per il giorno festivo, non c'erano persono e non ci sono feriti.

Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme, i Carabinieri e personale del 118. La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e per motivi di sicurezza.