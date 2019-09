Viabilità: via Fillak riaperta al traffico, la Valpolcevera torna a respirare

Ha riaperto lunedì mattina poco prima delle 8, come annunciato, via Fillak, una delle principali arterie della viabilità della Valpolcevera, chiusa dopo il crollo del ponte Morandi. All’apertura era presente il sindaco Marco Bucci, che ha osservato insieme con i residenti della zona i primi veicoli - auto, moto e autobus - imboccare la strada nuovamente percorribile.

Per adesso via Fillak è percorribile soltanto sulla direttrice Sampierdarenaora transitabile solo dalle auto e ai 30 all'ora, come da limiti imposti per area di cantiere; al momento è percorribile soltanto sulla direttrice sud-nord (da Sampierdarena verso Certosa), mentre chi da Certosa si muove verso Sampierdarena può utilizzare il bypass di via Porro, aperto a una sola corsia.

Alla riapertura della strada era presente anche il governatore ligure, Giovanni Toti, che ha ricordato come via Fillak sia stata restituita ai cittadini nel giorno dell’inizio del nuovo anno scolastico: Toti, insieme con Bucci e con l’assessore regionale all’Istruzione, Ilaria Cavo, si è poi spostato alla scuola Ludovico Ariosto di Certosa per salutare i bambini che lunedì mattina, al suono della campanella, sono entrati in classe, per il secondo anno di fila con modalità “particolari” proprio a causa dell’impatto che il crollo del ponte Morandi ha avuto sulle loro vite.