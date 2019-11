Via Fillak riaperta in entrambi i sensi di marcia

Come annunciato ieri, alle 15 di oggi, domenica 10 novembre, via Fillak è tornata ad essere percorribile su entrambi i sensi di marcia.

Terminati i lavori nell'ultimo tratto di strada che era rimasto interdetto, la via è stata riaperta alla circolazione veicolare alla presenza di Roberto Tedeschi, direttore generale della Struttura Commissariale per la Ricostruzione del ponte.

Contestualmente, è stata chiusa al traffico la parte finale di via Porro, che dal 16 settembre scorso è servita da by pass per permettere a tecnici ed operai di concludere le operazioni nel tratto nord di via Fillak, senza però bloccare la direttrice che collega Sampierdarena e Certosa.