Lavori per il nuovo ponte, modifiche al traffico: deviazione tra via Fillak e via Porro

Proseguono i lavori di costruzione del nuovo ponte per Genova, e per permettere l'esecuzione di alcuni interventi per la realizzazione della pila 13 si rendono necessarie nuove modifiche al traffico.

L'interdizione alla circolazione riguarda un tratto di circa 100 metri di via Fillak, non interessato dalla presenza di abitazioni. La deviazione, opportunamente segnalata, porterà la circolazione sulla parte nord di via Porro, sulla quale non si affacciano palazzi.

Resta invece inalterata la viabilità nella restante parte di via Porro (senso unico a scendere, direzione sud) e di via Fillak (senso unico a salire, direzione nord).

La nuova circolazione sarà in vigore dalle 10 di lunedì 7 ottobre, fino al termine dei lavori, stimati in 40 giorni.

Nuovo ponte, ancora trasporti eccezionali

Proseguono inoltre i trasporti eccezionali dei conci arrivati via mare che comporranno l'impalcato del nuovo ponte. Nella settimana che va dal 7 al 12 ottobre ne sono previsti altri tre, così suddivisi:

- Trasporto di n° 4 conci da “Area Superba” (area di deposito conci da Via della Superba) con partenza alle ore 22:00 di lunedì 7 ottobre fino ad arrivo in cantiere di Ponente

- Trasporto di n° 5 conci da “Area Superba” con partenza alle ore 22:00 di mercoledì 9 ottobre fino ad arrivo in cantiere di Ponente

- Trasporto di n° 5 conci da “Area Superba” con partenza alle ore 22:00 di venerdì 11 ottobre fino ad arrivo in cantiere di Ponente

I conci, caricati su appositi carrelli, si muoveranno partendo alle ore 22.00 dalla banchina di Ansaldo Energia e arrivando al cantiere di Ponente, seguendo l'asse: Via della Superba - via Tea Benedetti - via Renata Bianchi - via Perini - ingresso in cantiere. I convogli saranno scortati da pattuglie della Polizia Municipale e vetture di supporto tecnico. Il traffico potrà subire rallentamenti a seconda del passaggio del trasporto eccezionale.