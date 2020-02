Varo campata sopra via Fillak, strada chiusa per 24 ore: caos traffico nel ponente

Le operazioni per portare in quota la campata che sovrasta via Fillak sono iniziate già giovedì con il varo del concio da 100 tonnellate posizionate sulla pila 9, e venerdì entrano nel vivo: la trave da 50 metri verrà portata in quota in giornata, e in cantiere gli sforzi sono tutti concentrati su questa delicata manovra. Che ha conseguenze anche sul traffico, visto che via Fillak, rimasta aperta a senso unico alternato nella notte, dalle 6 di venerdì mattina è completamente chiusa al traffico, e lo resterà sino alle 7 di sabato 8 febbraio.

«Grazie a un'accelerazione ai lavori svolti giovedì, si è deciso di posticipare la chiusura al traffico di via Fillak, inizialmente prevista per giovedì alle 22”, aveva annunciato la struttura commissariale, comunicando i nuovi orari. E i timori per il traffico crescono, complice la chiusura di via Perlasca e quella parziale di corso Perrone a causa di una frana.

Resta aperta via Trenta Giugno, chiusa invece giovedì, e proprio la chiusura di qualche ora aveva avuto ripercussioni pesantissime sul traffico in Valpolcevera e in zona Cornigliano-Sestri Ponente: auto incolonnate sino a sera inoltrata, un serpentone lungo via Borzoli ad assediare gli abitanti ormai esasperati.

«Se oggi siete rimasti imbottigliati nel traffico per la contemporanea chiusura di via 30 Giugno, via Perlasca, corso Perrone e via Fillak a senso unico alternato, sappiate che il vostro sacrificio non è stato vano», ironizzano amari dal comitato “Oltre il ponte c’è, riferendosi alla “accelerazione dei lavori” comunicata nel pomeriggio di giovedì: «Quindi stasera tutti in centro a festeggiare, al cinema, al ristorante ecc.. sarete mica stanchi e provati dal ritorno a casa dal lavoro?».

Varo campata via Fillak, cosa succede in cantiere

Molto improbabile che via Fillak possa riaprire in anticipo rispetto all’orario comunicato, come accaduto in altre occasioni di chiusura: trattandosi della prima volta che viene varato un impalcato sopra la strada, gli uomini di PerGenova hanno ritenuto prudente prendersi una finestra ampia per portare a termine le operazioni, che al momento, confermano anche dalla struttura commissariale, non hanno tempistiche precise.

La manovra, infatti, non si limita al sollevamento e al posizionamento della trave, ma anche al fissaggio della trave stessa all'impalcato precedentemente issato. La campata verrà inizialmente posizionata a sbalzo sopra via FIllak (da qui la chiusura), poi agganciata a due gru e portata lentamente in posizione. Una volta issata, gli operai dovranno imbullonarla e saldarla, operazione che porterà via ulteriore tempo e costringerà alla chiusura della strada sottostante, via Fillak, che sino al termine del fissaggio resta "zona rossa".

Rimandate all'inizio della prossima settimana, invece, le operazioni di varo della maxi campata da 100 metri, altra operazione che viene effettuata per la prima volta e che allungherà ulteriormente lo skyline del nuovo ponte.

Chiusura via Fillak, modifiche bus Amt

Proprio alla luce della chiusura di via Fillak, anche Amt ha dovuto modificare il percorso degli autobus delle linee 7, 8, 9 e N1:

- Linea 7 garantisce il collegamento Pontedecimo - Brin;

- Linea 8 garantisce il collegamento via Avio - via Fillak (altezza via Capello) nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le 21;

-Linea 9 effettua il percorso Pontedecimo - Brin;

- Il collegamento via Fillak (altezza via Capello) - Caricamento è garantito dalla linea 9/ nelle fasce orarie comprese tra le ore 4.40 e le 6 e tra le 21 e l'1;

- Linea N1 effettua il seguente percorso: direzione Pontedecimo i bus transitano per piazza Montano, via Pieragostini, corso Perrone, via Bianchi, via 30 Giugno 1960, via Ferri e piazza Pallavicini dove riprendono il regolare percorso; direzione Sampierdarena: i bus transitano per piazza Pallavicini, via Ferri, via 30 Giugno 1960, via Tea Benedetti, via Pieragostini, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano dove riprendono il regolare percorso.