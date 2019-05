Scattano i sensori sul Morandi, chiusa via Fillak

Le forti raffiche di vento che da stamattina spazzano il capoluogo ligure hanno fatto scattare poco prima delle 11 la chiusura di via Fillak, compresa nella ex zona rossa legata al crollo del ponte Morandi.

La chiusura è stata disposta dopo che i sensori che sono stati installati sul ponte sono scattati, così come prevede il protocollo di sicurezza. In zona, dunque, vista la chiusura di via Perlasca per operazioni legate al cantiere, resta aperta soltanto via Trenta Giugno come direttrice del traffico della Valpolcevera.

Inevitabili, dunque, le ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e traffico congestionato. Alle 15 la strada restava ancora chiusa.