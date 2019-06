Droga nel centro storico, due spacciatori arrestati

Nel corso del pomeriggio di lunedì 10 giugno 2019 nel centro storico cittadino la pattuglia della stazione carabinieri della Maddalena, in via del Campo, ha arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti due nigeriani di 27 e 37 anni, entrambi gravati di pregiudizi di polizia e senza fissa dimora.

Il più giovane è stato sorpreso mentre in cambio di alcune banconote da dieci euro, cedeva un involucro, poi recuperato che conteneva 3 grammi di marijuana ad un 57enne. Poco più tardi, il connazionale, in cambio di una banconota da dieci euro, ha consegnato 2 grammi circa di hashish a un 60enne genovese.

Questa mattina i due spacciatori sono stati processati con rito direttissimo. Gli acquirenti invece saranno segnati alla prefettura quale assuntori. Droga e denaro sequestrati.