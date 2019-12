Sestri Ponente, dopo un mese riapre via Chiaravagna

È stata riaperta al traffico lunedì pomeriggio, a un mese di distanza dalla chiusura, via Chiaravagna, collegamento fondamentale per Sestri Ponente.

La strada era stata chiusa per problemi strutturali riscontrati in un muraglione. I lavori erano partiti subito, e oggi è stato possibile riaprire la strada a senso unico alternato regolato da semaforo.

«Ci siamo mossi subito cercando di evitare al massimo i disagi per la popolazione - ha detto Massimo Romeo, assessore ai Lavori Pubblici del Municipio Medio Ponente - Le difficoltà sono state legate anche al maltempo».

Il 7 gennaio, subito dopo le feste natalizie, la strada verrà nuovamente chiusa per almeno 10/12 giorni per terminare i lavori più complessi. Dal 20 gennaio la riapertura senso unico alternato, sempre regolata da semaforo, per terminare l’intervento e riaprirla completamente.