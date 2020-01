Sestri Ponente, stop al traffico in via Chiaravagna per due settimane

A poco più di due settimane dalla riapertura, terminate le feste natalizie, viene nuovamente chiusa via Chiaravagna, a Sestri Ponente.

La chiusura è scattata martedì mattina, ed è dovuta a interventi su un muraglione pericolante che aveva costretto il Municipio Medio Ponente a interrompere la circolazione nel tratto compreso tra via dell’Alloro e il ponte pedonale che porta in via Gaggero.

La strada rimarrà chiusa per almeno due settimane per terminare le lavorazioni più complesse, come già aveva anticipato Massimo Romeo, assessore ai Lavori Pubblici del Municipio Medio Ponente. Dal 20 gennaio, se il cronoprogramma verrà rispettato, la strada riaprirà a una sola corsia a senso unico alternato regolata da semaforo sino al termine dei lavori.