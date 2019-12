Via Cecchi, camion in fiamme davanti al supermercato

Preoccupazione venerdì mattina per passanti e residenti di via Cecchi, alla Foce, per un incendio divampato su un camion parcheggiato.

Il mezzo si trovava davanti a un supermercato per lo scarico della merce, quando il fumo ha iniziato a uscire dal vano motore. Immediato l'intervento del personale del punto vendita, subito raggiunto dalla polizia: in attesa dei vigili del fuoco sono stati usati gli estintori, insufficienti però per spegnere del tutto le fiamme.

L'arrivo dei pompieri ha consentito di domare il rogo senza disagi. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, e a parte i danni al camion (praticamente "fuso" il motore) e la densa colonna di fumo, nessuna conseguenza sulla zona.