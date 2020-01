Incendio in appartamento in via Burlando, due intossicati

Incendio poco dopo l'alba in un appartamento in via Burlando, sopra Manin.

Il rogo è divampato in un'abitazione del civico 18, e sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno portato in salvo due persone rimaste intossicate dal fumo, e la polizia Locale per regolare il traffico, bloccato in una strada stretta come via Burlando.

I pompieri, intorno alle 8, erano ancora impegnati nello spegnimento delle fiamme e nella bonifica dal fumo, che ha invaso le scale. Lunedì mattina un altro incendio in appartamento è scoppiato in via Mansueto, a Certosa, dove una donna anziana è stata tratta in salvo dalla polizia e dai vigili del fuoco.