Aggredisce poliziotti durante un controllo, aveva il divieto di dimora a Genova

Stava mangiando un kebab in via Buozzi, incurante del divieto di dimora a Genova emesso dal questore per i numerosi precedenti per spaccio, e quando è stato scoperto ha reagito con violenza provando a scappare.

A scoprirlo sono stati i poliziotti delle volanti durante un controllo. Il giovane, 20 anni, si trovava all’interno di un locale di via Buozzi, e alla richiesta di fornire i documenti ha colpito a pugni e calci gli agenti cercando di fuggire. Alla fine, con fatica, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e lo hanno arrestato.

In mattinata è stato giudicato per direttissima.