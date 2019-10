«Sono l'avvocato di suo figlio», ancora una tentata truffa a Marassi

«Sono l'avvocato di suo figlio, ha avuto un incidente e ha bisogno di soldi»: la scusa del parente nei guai è stata ancora una volta al centro di una truffa ai danni di una pensionata, andata a vuoto soltanto per una questione di tempismo. Quando la donna è arrivata sul luogo dell'incontro con i soldi, infatti, non ha trovato nessuno e si è insospettita.

La donna, residente in via Bobbio, è stata contattata al telefono venerdì pomeriggio: all'altro capo del filo un uomo che si è presentato come il legale del figlio e, riferendo di un fantomatico incidente, ha chiesto 900 euro per la cauzione, in pieno stile film americano, chiedendo di portare il denaro a un incaricato che l'avrebbe aspettata davanti a un'agenzia di money transfer.

La pensionata, spaventata, si è subito data da fare per recuperare i soldi e poi è uscita di casa per andare all'appuntamento, ma una volta arrivata non ha trovato né l'agenzia né l'uomo che avrebbe dovuto aspettarla. Si è quindi insospettita, è tornata a casa e ha contattato il figlio, avendo conferma che era stata vittima di una truffa. Ha quindi avvisato i carabinieri, che indagano sull'ennesimo tentativo di raggiro registrato in città.