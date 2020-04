Forza posto di blocco con un motorino rubato: a bordo droga, grimaldelli e un coltello

Nel pomeriggio di domenica 5 aprile 2020 una pattuglia dei Carabinieri di San Teodoro e Scali impegnata in un normale servizio per il controllo del territorio ha provato a fermare un uomo alla guida di un motorino in via Bari, ma il conducente, anziché fermarsi, ha forzato il posto di blocco dandosi alla fuga imboccando strade contromano.

I militari si sono lanciati all'inseguimento del motorino e lo bloccato, poi hanno fermato il conducente dopo una breve colluttazione. L'uomo, un 37enne con precedenti di polizia, è stato perquisito e trovato in possesso di circa un grammo di eroina, un coltello multiuso, strumenti di effrazione e un grimaldello, il tutto sequestrato dalle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 37enne è stato quindi denunciato a piede libero per per resistenza a pubblico ufficiale, possesso di chiavi alterate o grimaldelli, guida senza patente (è stato sorpreso diverse volte nell'ultimo biennio) e anche per ricettazione dato che il motorino era stato rubato poco prima nel centro storico. Il veicolo è poi stato restituito al legittimo proprietario.