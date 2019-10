Nuovo ponte: via 30 Giugno a senso unico alternato per smontaggio gru

Proseguono i lavori di ricostruzione del nuovo viadotto sul Polcevera, e per consentire lo smontaggio delle gru che si trovano in prossimità della pila 9, dalle 8.30 di giovedì 10 ottobre e fino a fine lavorazioni, si rende necessaria l'istituzione del senso unico alternato su una parte di via Trenta Giugno.

Il traffico sarà regolamentato da personale di cantiere nella porzione di strada compresa tra il ponte pedonale sul Polcevera ("delle Ratelle") sino al tratto in corrispondenza dell'edificio Bic di Cornigliano.

Il termine delle lavorazioni è previsto per il pomeriggio, massimo sera di venerdì 11 ottobre.