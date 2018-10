Ponte Morandi, riapre via 30 giugno: l'annuncio di Bucci

Sabato 13 ottobre, alle ore 19, riapre via 30 giugno a doppio senso di marcia, snodo fondamentale per alleggerire il traffico dopo le chiusure rese necessarie dal tragico crollo di ponte Morandi e strada in grado di ripristinare un collegamento diretto tra la città e la Valpolcevera.

Riapertura via 30 giugno: l'annuncio del sindaco

Lo ha annunciato il sindaco di Genova (e commissario per la ricostruzione) Marco Bucci scrivendo sulla propria pagina Facebook: «Questa sera alle 19 riapre via 30 giugno a doppio senso di marcia. La Valpolcevera torna ad avere un collegamento diretto con il resto della città. Un altro passo verso il ritorno alla normalità, un altro obiettivo raggiunto grazie alla collaborazione tra enti e istituzioni. Genova non si ferma».