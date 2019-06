Vesima, addio ai bagni Janua: le ruspe abbattono lo stabilimento

Del loro stato di degrado si era parlato più volte anche in consiglio comunale, e dopo la mareggiata dell’ottobre 2018 il destino sembrava ormai segnato: Genova dice addio ai bagni Janua di Vesima, ultimo stabilimento balenare di proprietà comunale del ponente, la cui demolizione è iniziata a inizio maggio.

Lo stabilimento è stato demolito con l’ausilio una grossa ruspa, che dopo le settimane di lavori preparatori nei giorni scorsi ha iniziato ad attaccare la struttura vera e propria sotto gli occhi dei primi bagnanti che in questa prima settimana di giugno hanno iniziato a frequentare il litorale.

E non è mancata un po’ di polemica sui social network proprio per la decisione di avviare la demolizione poco prima della partenza della stagione balneare, dopo lunghi anni in cui del degrado dei Janua si è ampiamente discusso: di proprietà della società Bagni Marina Genovese, la partecipata del Comune di Genova che gestisce anche i San Nazaro di corso Italia e gli Scogliera di Nervi, i bagni sono stai lentamente ma inesorabilmente corrosi dal tempo e dalle mareggiate, e quella del 2018 è stata l’ultima stagione di apertura. A dare il colpo di grazia, la mareggiata del 29 ottobre 2018.

«Oggi fare investimenti importanti sugli stabilimenti è difficile - aveva detto l’assessore Matteo Campora in consiglio comunale parlando dello stato dello stabilimento - la concessione sta per scadere, vedremo se saranno concesse eventuali proroghe in relazione alla direttiva Bolkenstein».