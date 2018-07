Chiazza oleosa e maleodorante in mare a Vesima

Giornata al mare rovinata per alcuni bagnanti ieri a Vesima a causa della comparsa di una chiazza oleosa in mare. Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto per effettuare controlli e accertare consistenza e provenienza del materiale.

La telefonata alla capitaneria è arrivata da alcuni bagnanti, che hanno segnalato forti miasmi e la presenza della chiazza. Potrebbe trattarsi di uno sversamento di idrocarburi ma le verifiche sono ancora in corso.