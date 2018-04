Capriolo muore per mancanza di soccorsi ed è polemica in Regione

Un capriolo è morto, dopo un'ora e mezza di agonia, all'interno di una villa a Vesima dove l'animale era restato intrappolato nella mattinata di domenica 29 aprile 2018. Dopo essere intervenuti sul posto i pompieri hanno recuperato l'animale che era rimasto incastrato nel vuoto di un ascensore, ma non sono riusciti a trovare un ente o qualcuno deputato a prendersi cura dell'animale ferito. Dopo un lungo giro di telefonate hanno trovato una guardia zoofila volontaria, ma purtroppo quando la persona è arrivata sul posto per l'animale non c'era più nulla da fare.

L'assessore Mai attacca la riforma Delrio

L'episodio ha immediatamente acceso una polemica politica con l'assessore regionale all'Agricoltura Stefano Mai che ha puntato il dito contro la riforma Delrio: «Una riforma scellerata - ha dichiarato - che ha portato alla soppressione dei servizi essenziali svolti dalle Province, tra cui il presidio dell'entroterra e il controllo della fauna selvatica, continuando a produrre effetti deleteri che sfociano in episodi che non possono che scuotere l'opinione pubblica. La morte del capriolo, verificatasi a Vesima, dopo una lunga agonia dell'animale, è il risultato delle politiche governative che hanno del tutto abbandonato le nostre vallate, svuotato le casse e tolto competenze per svolgere attività essenziali di presidio del territorio. Regione Liguria, nonostante le carenze croniche di organico e di bilancio, visti i sempre più risicati trasferimenti centrali, è impegnata in azioni per la salvaguardia e tutela del nostro patrimonio faunistico e naturale. In questo senso, la Giunta regionale ha definito le linee guida e i criteri per la realizzazione dei corsi di formazione per il personale addetto al soccorso e al recupero della fauna selvatica omeoterma ferita o in difficoltà. Inoltre, abbiamo cofinanziato la realizzazione del Cras di Campomorone e quello di prossima realizzazione nello spezzino».

«Il recupero della fauna selvatica è un fenomeno molto sentito - ha concluso l’assessore Mai - che conta una casistica purtroppo molto frequente e che riguarda spesso caprioli, daini e cinghiali. I corsi, che partiranno a breve, consentiranno di formare nuovi volontari che possano svolgere le attività con l'obiettivo di tutelare il patrimonio faunistico ligure e nel contempo preservare la pubblica sicurezza. Episodi come quello di questa mattina non sono tollerabili. Auspico che il prossimo esecutivo possa finalmente ridare la dignità, negata dagli ultimi governi, al nostro entroterra, tutelando le imprese agricole e i residenti, in un'ottica di giusto equilibrio ambientale e faunistico, attraverso l'istituzione di un ministero ad hoc per Montagna e vallate».

Il Movimento 5 Stelle contro la Giunta Toti

Sull'episodio è intervenuto anche Marco De Ferrari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che, invece, ha attaccato la giunta attraverso un post sulla propria pagina Facebook: «Come Movimento 5 Stelle in questi tre anni di legislatura regionale abbiamo lanciato innumerevoli appelli, allarmi e solleciti alla Giunta su questa grave criticità, ma sono caduti sempre nel vuoto e mai ascoltati. Gli unici agenti istituzionali territoriali preposti in questo genere di interventi sono gli agenti della Polizia Provinciale. Ma dal 2016, passati in capo alla Regione tramite una ridicola convenzione, sono stati ridotti al lumicino per volontà della stessa Giunta Toti, passando da 81 agenti a solo 24. Agenti che oggi (ieri, ndr) neppure erano reperibili perché impegnati in un altro intervento. Erano disponibili solo due agenti sul territorio! A rimetterci è stato l'ennesimo capriolo, recuperato e accudito dagli instancabili Vigili del Fuoco, ma abbandonato dalle Istituzioni per la cronica e totale assenza di sensibilità animalista, ecologista, ambientalista della Giunta Toti».

Il commento del Partito Democratico

Anche il Partito Democratico attacca la Giunta Toti con un comunicato: «Il capriolo ferito e morto perché non esistono associazioni convenzionate deputate al soccorso degli animali selvatici - ha dichiarato il consigliere regionale Sergio Rossetti - è l’ennesima

dimostrazione che l’assessore Stefano Mai non affronta i problemi con tempestività. La tutela della fauna è responsabilità regionale. Due anni fa durante il suo mandato era accaduto un fatto analogo a Bargagli. Per quale motivo Mai non ha previsto un progetto regionale che coprendo tutto il territorio (e non solo metà Regione) avrebbe consentito di portare il capriolo al centro di Campomorone? Mai si copre di ridicolo dicendo che è colpa del Governo, responsabile di non avere erogato i fondi, e dichiarando che sarebbe meglio avere ancora le Province. Se la Regione avesse fatto il suo dovere avrebbe disposto tutti gli strumenti del caso. Le risorse ci sono, ma non vengono usate per settori importanti come questo».

Le precisazioni della guardia zoofila

Sull'episodio è anche intervenuto Gian Lorenzo Termanini, la guardia zoofila che è intervenuta sul posto: «Domenica la giornata è cominciata in piazza Sarzana dove intorno alle 8.30 un colombo era rimasto incastrato in una cassetta della posta. Sul posto c'erano i Carabinieri, ho liberato l'animale che era in buono stato e ha preso il volo. Alle 10.23 mi trovavo in Corso Torino quando mi è arrivata una richiesta di intervento urgente da Voltri per un capriolo caduto nella fossa di un ascensore. Sono arrivato alle 10.45 sul posto, ma purtroppo l'animale per lesioni interne o stress dovuto alla cattura (sono animali molto delicati, non è la prima volta) è morto. Indipendentemente da ogni polemica il servizio di soccorso c'è stato e nei tempi giusti, solo che l'animale era già deceduto. Ho quindi attivato le procedure di recupero della carcassa. Successivamente ho effettuato un altro intervento in via Bari per il recupero di un gabbiano ferito che è stato portato all'Enpa di Campomorone intorno alle 13. E non parliamo di altri interventi svolti nonostante il giorno festivo, ma si tratta di servizi pubblici e qualcuno li deve fare. I cittadini che chiedono aiuto hanno pieno diritto ad avere risposte e rapide soluzioni ai problemi segnalati: resto a disposizione e penso di avere le soluzioni per poter organizzare un ottimo ed efficiente servizio con l'aiuto dell'amministrazione pubblica».