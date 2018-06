Vernazzola, torna la spiaggia per disabili

Prima la riprofilatura, poi l’allestimento: per il secondo anno di fila Vernazzola riserva parte del suo litorale alla spiaggia per disabili, l’unica genovese, attrezzata con lettini, ombrelloni e due speciali sedie che consentono l’accesso al mare per chi è portatore di handicap.

I lavori sono iniziati mercoledì dopo la sistemazione della spiaggia: «Abbiamo dovuto attendere che Aster completasse la riprofilatura livellando la spiaggia - spiega Federico Bogliolo, vice presidente del Municipio Levante - Il mare si è “mangiato” parecchio spazio, e molti bagnanti erano costretti a sistemarsi praticamente sotto le case. Adesso invece abbiamo ricreato un gradino che crea il giusto dislivello e sistemato il litorale».

In questi giorni sono quindi iniziati i lavori per l’allestimento della spiaggia, che verrà inaugurata, se tutto procede secondo i piani, il 12 giugno: «Siamo molto contenti di essere riusciti a proseguire con l’iniziativa avviato lo scorso anno - conclude Bogliolo - Si tratta di una risorsa importante e gratuita per il quartiere e per la città».