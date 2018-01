Scappa spaventata dai botti, lieto fine per la bassottina Isotta

Un anno iniziato all’insegna della paura e della preoccupazione, ma per la cagnolina Isotta e la sua padrona Ludovica Reggio alla fine si è concluso tutto nel migliore dei modi.

La bassottina era infatti fuggita a Vernazzola durante i festeggiamenti per il nuovo anno, spaventata da botti e petardi, facendo sfumare in ansia tutta l’allegria della serata: immediato l’appello sui social network per ritrovare Isotta, un tam tam che è proseguito tutta la notte e che finalmente, in mattinata, ha portato il risultato sperato.

Isotta è stata infatti ritrovata a casa di una donna che l’ha trovata e le ha dato rifugio, come conferma la stessa Ludovica dalla sua pagina Facebook: «Grazie alla signora Carla e a sua figlia Elena per averci prontamente contattato e averci fatto il regalo più bello dell'anno - ha scritto felicissima - e grazie anche ai gatti della signora Carla per aver condiviso il tetto con Isotta!».