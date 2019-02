Lite tra madre e figlia, il gatto "impazzisce" e le aggredisce: salvate dai vigili del fuoco

Ha reagito male alle urla e al baccano, perdendo a sua volta la pazienza (usando un eufemismo) e attaccando la fonte di caos e rumore: protagonista della surreale vicenda, un gatto domestico che si è tramutato in una vera e propria tigre e che, nel pomeriggio di venerdì, in un appartamento di Vernazzola, ha costretto madre e figlia a chiudersi in una stanza e a chiamare aiuto per uscire incolumi.

Il felino, stando a quanto riferito dalla donna e dalla figlia adolescente, avrebbe reagito alla lite (forse cercando di difendere una dall'altra) iniziando ad attaccarle a graffi e a morsi e diventato sempre più aggressivo. Le due, doloranti e spaventate, alla fine si sono rifugiate in una stanza, hanno atteso un po' di tempo sperando si calmasse e alla fine, vedendo che continuava ad attaccare, hanno preso il telefono e chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta d'ingresso, avvistato il gatto e, con molta fatica, lo hanno immobilizzato. A quel punto è sopraggiunto un veterinario che ha provato a sedarlo, finendo per fargli ben tre iniezioni tanto l'animale era agitato. Mamma e figlia sono quindi uscite dalla stanza e lo hanno accompagnato nello studio del veterinario, dove rimarrà in osservazione.