Forza scooter e ruba sulle auto in sosta, 50enne in manette

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile per furto aggravato dopo essere stato sorpreso in via Vernazza a rubare all'interno di alcuni veicoli parcheggiati.

In via Vernazza

Il ladro ha cercato di forzare tre scooter e una macchina in via Vernazza servendosi di attrezzi per lo scasso. È stato però colto in flagrante dalle forze dell'ordine che hanno notato i suoi movimenti sospetti tra i veicoli posteggiati in strada. L'uomo è stato bloccato subito dopo aver rotto il vetro posteriore di un’automobile, trafugando dall’interno un tablet ed un computer portatile. È stato quindi arrestato e giudicato per direttissima nel corso della mattinata di mercoledì 7 marzo 2018.