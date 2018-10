Vento e forti mareggiate, le disposizioni per sopraelevata, parchi, e accessi al mare

A seguito dell'avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede raffiche intense di vento per la giornata di oggi, lunedì 29, e domani, martedì 30 ottobre, entrano in vigore le ordinanze del Sindaco che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità:

- divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro” nelle giornate del 29 e 30 ottobre;



- prolungamento della chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali, già prevista per il 29 ottobre per allerta rossa, anche alla giornata di domani 30 ottobre. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso;



- prolungamento della chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova, già prevista per il 29 ottobre per allerta rossa, anche alla giornata di domani 30 ottobre;

chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale per la giornata del 29 e del 30 ottobre fino a cessata esigenza.